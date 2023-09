ÖTV-Youngster trifft auf 10-Millionen-Dollar-Mann

„Ich habe die Spiele von Albert Ramos-Vinolas als Bub schon öfters im Fernsehen verfolgt“, verrät der Youngster, dessen Partie im Livestream zu sehen ist. Der 35-jährige Spanier, der in seiner Karriere bereits über zehn Millionen US-Dollar an Preisgeld einspielen konnte, im Mai 2017 mit Rang 17 sein bestes ATP-Ranking innehatte und jetzt auf Platz 97 der Weltrangliste rangiert, ist in der Steiermark an Nummer vier gesetzt. Schwärzler steht dank einer Wildcard des Veranstalters im Hauptbewerb des ATP-Challenger-Turniers.