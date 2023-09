Austria-Trainer: „Solche Tore kriegt sonst keiner“

Den roten Faden der Slapstick-Gegentore, der sich in der Steiermark beim Patzer von Goalie Christian Früchtl weiterzog, brachte Andreas Gruber am treffendsten auf den Punkt: „Wir kriegen Tore, die kriegt sonst keiner.“ Eine zweifelhafte Ehre. „Bitter, wenn man vorne so hart für Chancen und Tore arbeiten muss und sie dann hinten so leicht bekommt. Irgendwas klebt an uns“, kann es Gruber (hat vier der bisher fünf Ligatore erzielt) nur schwer glauben.