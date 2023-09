Auf orthopädischer Mission in Eisenstadt

Der passionierte Arzt, der auch in Frauenkirchen ein Gesundheitszentrum führt, hatte schon lange die Vision alle Orthopädischen Dienstleistungen unter einem Dach zu vereinen. „Jetzt ist es mir gelungen und ich dufte meinen Traum verwirklichen und dieses orthopädische Gesundheitszentrum gründen“, so der Orthopäde bei der Eröffnung in Eisenstadt.