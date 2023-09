Bomber Dicker egalisierte Liga-Allzeit-Torrekord

Mit dem Team befindet sich Dicker nach der Niederlage in der unteren Tabellenhälfte der 1. Landesliga, er möchte dafür gleich in der nächsten Partie gegen Tamsweg den Allzeit-Torrekord der Liga in neue Höhen schrauben. „Das soll am besten gleich im nächsten Spiel passieren“, sagte der 152 Landesliga-Tore-Mann entschlossen, der laut eigener Aussage bald wieder bei 100 Prozent ist.