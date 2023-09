Polo überschlägt sich - zwei Teenager sterben

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr fuhr ein, mit vier jungen Männern im Alter zwischen 18 und 21 Jahren besetzter, schwarzer VW Polo von Urnäsch in Richtung Schwägalp. Kurz vor der Örtlichkeit Steinflue verlor der Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet neben die Straße.