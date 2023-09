Der Rupertikirtag ist schon fast fertig aufgebaut

Seit Montag arbeiten die Wirtsleute aus Großarl und Hüttschlag schon am Salzburger Kapitelplatz an ihrem Rupertizelt. 20 Leute sind beschäftigt, bis Dienstag muss alles stehen. Denn am Mittwoch startet der Rupertikirtag in der Salzburger Altstadt. Bis Sonntag wird sich rund um den Dom alles um das Volksfest drehen.