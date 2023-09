Neymar feiert Debüt in Saudi-Liga

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat am Freitag sein Debüt in der saudi-arabischen Profiliga für seinen neuen Klub Al-Hilal gegeben. Der 31-Jährige wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt und spielte die letzten 26 Minuten beim 6:1-Sieg gegen Al-Riyadh.