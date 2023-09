„Für mich sind Lionel Messi und Neymar Heulsusen“

„Als Profifußballer muss man dem Druck standhalten. Manchmal spielst du gut, dann bekommst du Lob. Wenn nicht, dann nicht. Das gehört zum Spiel dazu“, so der 49-Jährige in der TV-Show „Canal Football Club“. Er selbst wisse durchaus, wie es sich anfühlt, Kritik ausgesetzt zu sein. „Als ich zu Arsenal kam, sollte ich Marc Overmars ersetzen. Man sagte, das sei ein hoffnungsloses Unterfangen. Ich habe meinen Mund gehalten, gearbeitet und am Ende hat sich das ausgezahlt.“