Kurz sorgte für Gesprächsstoff auf Martin-Ho-Feier

Wenn der Promi-Wirt einlädt, sind die heimischen VIPs in großer Zahl da: wie etwa Ex-Boxweltmeister Fadi Merza, Verleger Christian Mucha, Lifeball-Gründer Gery Keszler und Kultur-Manager Daniel Serafin. Ein Gast sorgte besonders für Gesprächsstoff: Sebastian Kurz. „Wenn man alle Politiker unter die Lupe nimmt, ist keiner besser als der andere“, so Fadi Merza. Was die Promis über die Kurz-Kinofilme denken und welcher von ihnen sich diese „sparen will“, sehen Sie im Video oben.