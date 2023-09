Viereinhalb Jahre Haft für „Hundemörderin“

Nach einer Vertagung war es dann am Landesgericht Steyr eine eindeutige Sache: Eine „Hundemörderin“, die den Staffordshire-Terrier ihrer Mitbewohnerin im Drogen- und Blutrausch erstochen hatte, muss für lange Zeit hinter Gittern, genauer gesagt in eine forensische Anstalt - wann sie wieder in Freiheit kommt, ist ungewiss.