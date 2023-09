Firma wird nach Millionenpleite zum Schnäppchen

Die 2018 gegründete MGlass GmbH sei hauptsächlich im Bereich der Alu-Glas-Pfostenriegelfassaden tätig, so die Creditreform. Ein Insolvenzgrund sei, dass die laufende Finanzierung über mit Garantien besicherte Anzahlungen von Auftraggebern erfolgte. Bedingt durch Großprojekte wie etwa dem Quadrill auf dem Gelände der Tabakfabrik in Linz und dem Vio Plaza der Real Treuhand in Wien sei es zu hohen Vorleistungsarbeiten im Planungs- und Entwicklungsbereich gekommen. Die dafür notwendigen Zukäufe von Material und Fremdmontageleistungen hätten aber zeitnah mit den bestehenden Finanzierungslinien nicht bewältigt werden können. Weiters drohe in einem anhängigen Prozess ein Schaden von 2 Millionen Euro und ein Großprojekt in Süddeutschland sei nicht kostendeckend.