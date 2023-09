Leere auf den Salzburger Kirchenbänken

Mit den Austritten sinken auch die Kirchenbeiträge. Ohne das Geld der Gläubigen wäre in der Erzdiözese Vieles nicht möglich. Neben den Gehältern von etwa 900 in der Kirche angestellten Personen finanziert sie damit auch Gebäudesanierungen sowie 16 katholische Privatschulen wie das Gymnasium Borromäum in der Stadt Salzburg, die HLW Elisabethinum in St. Johann oder die Mittelschule Goldenstein in Elsbethen. Für das Jahr 2023 verfügt die Erzdiözese dennoch über 59,45 Millionen Euro.