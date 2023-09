Quantensprung in eine neue Medizin-Zukunft

Patientenbetrieb startet ab 7. Mai 2024

Aktuell läuft im neuen Haus ein Testbetrieb für die technische Inbetriebnahme, im Februar wird das Haus an die Gesundheit Burgenland übergeben. Dann startet die stufenweise Übersiedlung, die als heikle Phase gilt: Von 23. April bis 9. Mai wird daher das medizinische Angebot im alten Haus zurückgefahren. Währenddessen nimmt das neue Haus am 7. Mai den Betrieb auf. Von 1. bis 9. Mai tritt eine Rettungssperre in Kraft. Notfälle werden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die Notversorgung bleibt jedoch auch in der Umzugsphase immer aufrecht.