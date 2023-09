Holländer, Einsager und eine Melanzani

Zocken oder auf Sicherheit gehen? „Beim Radlfahren sag ich immer ,no risk, no fun‘, aber hier bleib ich eher bei der Sicherheit“, so Mitterwallner. Einen kurzen Probelauf haben die prominenten Teilnehmer, bevor Assinger einen nach dem anderen auf den Rate-Stuhl in die Mitte des Studios holt. Das ist übrigens kleiner, als es in den heimischen Wohnzimmern am Bildschirm anmutet. Vorteil des VIP-Specials: Ein bisserl Einsagen und Helfen ist erlaubt, geht es doch schließlich um eine möglichst hohe gewünschte Spendensumme. Seit 2002 führt Assinger mittlerweile durch mehr als 1000 Folgen - im Laufe der Sendungen hat er insgesamt mehr als 30.000 Fragen gestellt. „In unserer schnelllebigen Zeit ist das etwas Außergewöhnliches. Ich stehe nach wie vor auf meine Arbeit und habe genug Energie für die nächsten 20 Jahre“, so „Mr. Millionenshow“.