Hausarbeit: „50:50“ in jedem zweiten Haushalt

Männer sehen „halbe-halbe“ deutlich öfter erfüllt

Rund die Hälfte gibt an, dass „halbe-halbe“ in ihrer Partnerschaft selbstverständlich ist, allerdings deutlich mehr Männer (65 Prozent) als Frauen (45 Prozent). In der Praxis sind es vor allem Frauen, die für die Organisation des Haushalts (71 Prozent vs. Männer 45 Prozent), die Kinderbetreuung (86 Prozent vs. 21 Prozent) sowie die Essensplanung (78 Prozent vs. 35 Prozent) verantwortlich sind. Bei der Unterstützung hilfsbedürftiger Angehöriger seien sowohl Männer als auch Frauen zuständig (65 bzw. 63 Prozent).