Teil-Lockdown in Indien nach 2 Todesfällen

Mehrere Hundert Menschen gelten laut Regierungsangaben als engere Kontaktpersonen und seien getestet worden. Hier würden die Resultate noch ausstehen, hieß es am Freitag. Der Regierungschef von Kerala, Pinarayi Vijayan, wies die Bevölkerung an, öffentliche Versammlungen in dem betroffenen Distrikt Kozhikode vorerst zu meiden.