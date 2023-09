„Ralf vermittelt, wir können Großes erreichen“

Gab es für Sie Aha-Momente mit Rangnick?

Er ist so klar und rhetorisch gut, dass er es auch vor euch Journalisten immer auf den Punkt bringt. Er hat auch die Mannschaft beim ersten Treffen sofort gehabt. Er ist klar in dem, was er will. Er verlangt nichts Unmögliches, aber eine exakte Umsetzung. Und er sucht ständig Verbesserungspotenzial.