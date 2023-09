Dieses Sturm-Duo ist speziell scharf auf Salzburg

„Die nicht so schöne Seite des Business“, so der Verteidiger auf Instagram. Gegenüber der „Krone“ zeigte sich der Schweizer kämpferisch. „Es liegt hinter mir, ich hab drei Tage in Bern abgeschaltet. Der Support der Fans hat mir auch geholfen“, so Wüthrich, der vollfit ist, letzte Saison 41 Einsätze verbuchte! „Ich muss nichts beweisen, hab in den letzten zwei Jahren gezeigt, was ich kann“, brennt Wüthrich auf Salzburg. „Das größte Spiel in Österreich. Und wir wissen, dass wir mit einem Sieg Erster sind.“