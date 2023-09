Schlagabtausch und Handreiche im Rettungsstreit

Vor allem kritisiert man, dass es keine Trennung zwischen „normalen“ Krankentransportern und Rettungstransportwagen gibt - Letztere sind so groß, dass rund um den Patienten herum Platz für Arzt und Notfallsanitäter mit Sonderausbildung ist. Zumindest ein solcher spezieller Notfallsani soll gesetzlich vorgegeben hier an Bord sein müssen. In Wien gibt es schon solch eine Vorgabe in der Rettungs-Verordnung. Dies wird in Oberösterreich vermisst.