E.T., bist du’s? Alien-Mumien in Mexiko vorgeführt

Sie haben nur drei Finger. Ihre Skelette sind versteinert, die Köpfe surreal verlängert. Laut Radiokarbon-Datierung beträgt ihr Alter mehr als 1000 Jahre. Zwei angeblich „nicht-menschliche“ Mumien wurden am Dienstag (Ortszeit) vor dem mexikanischen Senat vorgeführt. Hinter der spektakulären Präsentation der an Hollywood-Alien E.T. erinnernden Körper steckte der umstrittene Sportjournalist und UFO-Enthusiast Jaime Maussan.