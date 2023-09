Klimawandel: Die einen hacken, die anderen spenden

Eine Frage: Haben Sie Ihre Badesachen schon weggeräumt oder hoffen Sie noch auf ein paar Sommertage? So oder so, es herbstelt - zumindest in der Politik: Egal welche Farbe, die Parteien starten langsam mit ihren Herbstthemen. Was sie alle in irgendeiner Form beschäftigt: der Klimawandel.