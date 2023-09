Meister Adebar bleibt manchmal auch als Wintergast

Ganzjahresgäste

„Ja! Das sind unsere Ganzjahresgäste“, schmunzelt Rudi Karassowitsch, der Obmann-Stellvertreter des Storchenvereins. Sechs sind flugunfähig und leben ganz in der Storchenstation. Fünf können fliegen, bleiben aber über den Winter hier. Sie werden, vom Storchenverein, wenn es nötig ist, unterstützt. Das heißt: Passt das Wetter nicht, sprich liegt so viel Schnee oder ist es so kalt oder so trocken, dass die Tiere kein Futter finden, wird zugefüttert.