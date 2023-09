„Reichweiten-Thema wird bald vom Tisch sein“

„Sind als Gesellschaft gefordert“

Das Ziel der Elektrotage, die bis zum 17. September noch in Wien stattfinden, sei „dass wir als Gesellschaft die Mobilitätswende schaffen“. Mehr als 100.000 Besucher lockte die Veranstaltung bereits letztes Jahr auf den Rathausplatz in Wien. Für heuer werden noch mehr erwartet. Die Mobilitätswende werde man nur schaffen, wenn man sie auf allen Verkehrswegen realisiere. „Die Straße ist gerne der Buhmann“, so Martin. „Aber wir machen auch Fernreisen, wir bewegen uns in der Luft und auf dem Wasserweg. Das war für uns der Anlass zu sagen, dass die Mobilitätswende alle Verkehrswege betrifft. Hier sind wir als Gesellschaft gefordert.“