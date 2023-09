„Das ist für ein Team wie uns natürlich desaströs“

„Was die Zweikämpfe betrifft, haben wir in den bisherigen Spielen jede Statistik verloren. Das ist für ein Team, das es nicht allein spielerisch kann, natürlich desaströs.“ Zudem bekrittelt der Coach auch zu wenig Effizienz und Konsequenz. „Wir hätten sowohl in Hartberg und vor allem in Wolfsberg gewinnen können. Sogar gegen Austria Wien wäre daheim ein Punkt drinnen gewesen“, denkt der Coach an die verschossenen Elfmeter zurück. Doch das ist Vergangenheit, jetzt gilt es nach vorne zu blicken, wartet doch am Sonntag das Nachzüglerduell gegen die WSG Tirol.