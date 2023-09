Hürde aus Estland für Bregenz leicht zu meistern

Entsprechend hoch sind auch die Aufstiegserwartungen . In der vergangenen Saison beendete Mistra die nationale Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Zudem ist der Gegner international kaum erfahren. Der letzte Auftritt auf der europäischen Bühne ist schon lange her. Zwischen 2001 und 2008 scheiterten die Esten jeweils klar in der Auftaktrunde. Der letzte Sieg der Gäste in einem Europacup-Bewerb ist daher sage und schreibe 21 Jahre her.