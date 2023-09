Pflegekräfte händeringend gesucht!

Die Prognosen sind hinlänglich bekannt: Ausgehend vom Jahr 2020 besteht bis 2030 in Vorarlberg ein Mehrbedarf von gut 2400 Pflegekräften in den unterschiedlichsten Bereichen. „Das bedeutet, dass pro Jahr 240 bis 250 Personen neu beginnen müssen, damit wir dieses Ziel erreichen“, rechnet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) vor. In diesem Jahr habe man das geschafft. Ihren Angaben zufolge starteten heuer 339 Frauen und Männer eine Pflegeausbildung, dazu addieren sich noch jene Kräfte, die im Ausland rekrutiert wurden: Seit Anfang des Jahres hat das neue „Welcome Center Pflege & Soziales“ 727 Erstberatungen mit Interessenten durchgeführt, aktuell werden dort 42 ausländische Fachkräfte in Sachen Berufsanerkennung begleitet.