„Der führt sich auf wie ein Kolonial-Offizier“

„Wir kriegen billiges Gas aus Russland - das war jahrzehntelang super!“ Selmayr würde sich aufführen wie ein Kolonial-Offizier, „der nur der EU in Brüssel verpflichtet ist und glaubt, in Österreich anschaffen zu können“, so Mölzer. Auch Eva Glawischnig geht auf Distanz zum EU-Repräsentanten: „Diese Sprache ist nicht angemessen. Das Wort ,Blutgeld‘ ist zu viel.“