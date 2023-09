Busunglück in NÖ ++ Kanzler: Bier auf Ex

Der Absturz eines Linienbusses in Niederösterreich bei Krems hat fünf Verletzte gefordert. Der 56-jährige Lenker und eine 16 Jahre alte Insassin wurden laut Polizei per Notarzthubschrauber in Krankenhäuser geflogen, drei weitere Passagiere per Rettung abtransportiert. Es sei nicht auszuschließen, dass der Chauffeur vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitten habe, hieß es seitens der Exekutive.