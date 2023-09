Bierbank fiel auf Frau: Bewusstlos zusammengesackt

Zum folgenschweren Zwischenfall war es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag am Hauptplatz in Lienz gekommen. „Drei bislang unbekannte jugendliche Burschen gingen dort während einer Veranstaltung mit einer Bierbank, die sie über ihren Köpfen hielten, durch die Menschenmenge. Aus ungeklärter Ursache fiel ihnen die Bank dann zu Boden. Eine 29-jährige Frau aus Lienz wurde dabei von dieser am Kopf getroffen“, so die Ermittler.