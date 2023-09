Am Bischling: Drei Abstürze in drei Tagen

Sonntagmittag schlug ein deutscher Paragleiter am 1830 Meter hohen Bischling in Werfenweng rund 50 Meter unterhalb des Startplatzes am Boden auf. Er dürfte einen Flugfehler gemacht haben. Der 61-Jährige erlitt schwere Rückenverletzungen. Die Mannschaft des Rettungshubschraubers „Martin 1“ barg den Mann am Tau und flog ihn ins Klinikum Schwarzach.