Bergretter konnten Wanderer nur noch tot bergen

Der Mann wurde am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet. Er war bereits am Samstag zu einer Wanderung Richtung Graukogel aufgebrochen und von dieser nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei fand das Auto des Vermissten, „so konnten wir das Suchgebiet etwas eingrenzen“, sagt der Gasteiner Bergretter und Bezirksleiter, Gerhard Kremser. „Er war in diesem Gebiet am Graukogel auch regelmäßig unterwegs.“