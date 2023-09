Häusliche Gewalt? ManUnited zieht Konsequenzen

„Verurteilen Gewalttaten und Missbrauch“

Und auch auf Klubebene wird der 23-Jährige vorerst keinen Fußball berühren dürfen. „Manchester United erkennt die gegen Antony erhobenen Vorwürfe an. Die Spieler, die nicht an Länderspielen teilgenommen haben, sollen am Montag wieder ins Training einsteigen. Es wurde jedoch mit Antony vereinbart, dass er seine Rückkehr bis auf Weiteres verschiebt, um sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen“, gaben die „Red Devils“ in einem offiziellen Statement bekannt. „Als Verein verurteilen wir Gewalttaten und Missbrauch. Wir wissen, wie wichtig es ist, alle Beteiligten in dieser Situation zu schützen, und sind uns der Auswirkungen bewusst, die diese Anschuldigungen auf die Überlebenden von Missbrauch haben.“