Nationalspielerin beim Wandern in den Tod gestürzt

Wie lokale Medien berichten, sei die Verteidigerin am 4. September mit Teamkolleginnen in den Bergen Islands unterwegs gewesen, als es zu dem tragischen Unfall kam. Laut Polizei soll Mitul in der Nähe des Hafens von Vopnafjördur von einer Klippe gestürzt sein. „Wir drücken unser aufrichtiges Beileid und tiefstes Bedauern über den Tod unserer Fussball-Nationalspielerin Violeta Mitul aus. Wir sind zutiefst traurig und betrübt“, bestätigte der moldawische Fußballverband den Tod der 41-fachen Teamspielerin.