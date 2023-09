Rowdy stört Trauerfeier von Bergopfer Anna M. (29)

Hunderte Trauergäste

Die Anteilnahme bei der Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Ortsfriedhof in Zell am Pettenfirst war daher entsprechend groß. Mehr als 400 Menschen wollten der Asche der jungen Frau das letzte Geleit geben. Der Trauerzug, der sich von der Pfarrkirche in Richtung Friedhof in Bewegung setzte, war entsprechend lang. Er musste auch die Pettenfirster Straße überqueren. Eine Polizistin regelte den Verkehr.