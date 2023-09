Sandro Ingolitsch hat den 100er im Visier

Seit gut zwei Wochen weilt der Verteidiger im Ländle und fühlt sich pudelwohl. Weil seine Freundin und sein Hund mittlerweile auch in Vorarlberg eingetroffen sind. In Bälde beziehen die drei in Rankweil eine neue Wohnung. „Das ist ein guter Ort für mich, dann kann ich in naher Umgebung meinen Ex-Verein Bischofshofen in der Regionalliga West anschauen gehen“, freut sich Altachs neuer Verteidiger.