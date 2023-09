Bürgerinitiative will großes Luxushotel verhindern

Auf einem riesigen Weizenfeld mitten in der Moosburger Natur könnte bald ein gigantischer Hotelkomplex stehen. Denn ein Luxushotel mit 250 Zimmern ist ja, wie berichtet, in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes geplant. Das Grundstück gehört der Gemeinde, die einen Teil an einen deutschen Investor verkaufen will – um 1,3 Millionen Euro. Bürgermeister Herbert Gaggl: „Es werden 70 Millionen Euro investiert, das schafft 100 Jobs für die Region und es ist ein Turbo für den Tourismus!“ Der Bebauungsplan besteht seit 30 Jahren. Dieser soll abgeändert werden.