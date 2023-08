Bei diesem Golfplatz entsteht neues 5-Sterne-Hotel

Fünftes 5-Sterne-Hotel

Hotelbetreiber wird das amerikanische Unternehmen Wyndham mit Sitz in New Jersey sein. In 95 Ländern werden von Wyndham mittlerweile 9000 Hotels betrieben. Bald kommt ein Komplex in Holzbauweise in Kärnten dazu. „Wir sind die familienfreundlichste Gemeinde Kärntens, darum wurden die Investoren auf uns aufmerksam. Wir wollen Golffreunde aus der ganzen Welt anlocken und die Saison am Wörthersee verlängern“, sagt Gaggl.