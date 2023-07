Auf dem Kriegsfuß mit Klappstuhl und Siedlungsmüll

Wenn man so gerne wie Volte und seine Mutter auf Schnäppchenjagd am Flohmarkt geht, sammelt sich dann doch einiges an - so wie eine alte Milchkanne. „Da kann man super Blumen reinpflanzen“, erklärt Volte. „Bei der Größe geht sich sogar ein ganzer Baum aus“, witzelt Andi. Kein Wunder, dass die beiden eine Sperrmüllsammlung brauchen.