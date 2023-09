Nordmazedonien gegen Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Luciano Spalletti soll Italiens stolze Fußball-Nationalelf wieder in die Weltspitze führen. Der Neo-Teamchef des Europameisters schwärmte vor seinem Auftaktspiel von der „Ehre“, das azurblaue Trikot zu tragen, mit dem er „Geschichte schreiben“ wolle. Doch schöne Worte allein helfen nicht: Nach dem chaotischen Abgang von Roberto Mancini muss Spalletti in der EM-Qualifikation sofort liefern - sonst droht nach zwei verpassten WM-Turnieren das nächste Zittern. Dass es heute auswärts gegen Nordmazedonien geht, just jenen vermeintlichen Fußball-Zwerg, der den Italienern 2022 im WM-Quali-Play-off das Ticket für Katar vermieste, sorgt für zusätzliche Brisanz bei Spallettis Debüt. Ein Sieg in Nordmazedonien wäre für Italien nach drei Punkten aus zwei Spielen in der Quali „fundamental wichtig“, wie der 64-Jährige sagte. Auch, um die Dämonen der Vergangenheit zu besiegen.