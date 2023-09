Rad-Show in der Altstadt begeisterte auch Gall

Am Freitag (12) folgt der Mountainbike-Eliminator, wieder geht’s rund um den Dom. Den Schlusspunkt unter das dreitägige Radspektakel in der Altstadt setzt der „City Hill Climb“ am Samstag. Dort klettern die Asse rund um Felix Gall und Co. auf die Festung. Parallel findet am Residenzplatz der „Tag des Sports“ statt, wo sich verschiedene Vereine und Verbände präsentieren, Interessierte die Vielfalt des Salzburger Sports kennenlernen können. Die Anreise mit den Öffis ist kostenlos.