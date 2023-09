Radsport-Flaute soll in Salzburg ein Ende haben

Das Jahr 2023 könnte im Bundesland aber eine Trendwende einleiten. Die Österreich-Rundfahrt, seit heuer „Tour of Austria“, stationierte bei ihrer Neuauflage (Pause seit 2019) in St. Johann. Am Donnerstag folgt mit der Rückkehr des Salzburger Altstadtkriteriums der nächste Großevent. Dieser findet im Rahmen des zweitägigen „Cyclodome“ – Mountainbike-Eliminator am Freitag – statt. Das Ziel ist klar: „Wir wollen die Flaute beenden und weitere Impulse setzen“, betont Christian Mohr. Er ist Vize-Präsident des Landesverbandes und hauptverantwortlich für das Speichenspektakel rund um den Dom.