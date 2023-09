Serbin (35) widersetzte sich nach Diebstahl

Die Polizei wurde zu einem Vorfall in einem Einkaufszentrum in der Elisabeth Vorstadt gerufen. Eine 35-jährige Serbin aus Salzburg wurde dabei erwischt, wie sie aus vier Geschäften Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 100 Euro gestohlen hatte. In einem der Geschäfte wurde der Alarm ausgelöst, woraufhin Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes hinzukamen, um die Frau aufzuhalten und die gestohlenen Gegenstände zurückzufordern.