Debakel für Sturm in Champions-League-Quali

St. Pölten direkt für das Finale qualifiziert.

St. Pölten ist in einer Dreiergruppe direkt für das Finale qualifiziert. Dort bekommen es die Niederösterreicherinnen am Samstag (18 Uhr) in der NV Arena mit PAOK Saloniki zu tun. Griechenlands Meister fertigte dort vor den Augen der SKN-Kickerinnen Racing Union aus Luxemburg mit 6:1 ab. Herausragend war Stürmerin Emelie Helmvall mit einem Viererpack (7., 21., 31., 41.). Kapitänin Thomai Vardali (70.) und Antigoni Papadopoulou (96.) trugen sich auch noch in die Schützinnenliste ein.