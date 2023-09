Welche Pläne haben Sie für den Herbst?

Der Sommer verabschiedet sich allmählich, und der Herbst klopft an die Tür. Diese Übergangszeit ist nicht nur geprägt von fallenden Blättern und kühleren Temperaturen, sondern bietet auch die Gelegenheit, sich auf die kommenden Monate einzustellen. Planen Sie, im Herbst zu verreisen? Welche Routinen ändern sich für Sie während dieser Jahreszeit? Wie passen Sie Ihren Alltag an die kürzeren Tage und die kühleren Temperaturen an? Teilen Sie uns ihre besten Tipps für den Altweibersommer mit, wir sind gespannt!