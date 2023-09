Videoüberwachung für Zufahrtsverbot auf Landstraße

„Es wäre eine Win-Win-Situation“

VP-Verkehrsreferent Martin Hajart: „Wir könnten die Polizei entlasten und dennoch gleichzeitig die Kontrollen verstärken und dadurch Sicherheit und Komfort für die Bürger erhöhen. Die Kosten würden sich durch die eingehobenen Strafen selbst tragen, es wäre also eine Win-win-Situation.“ Hajart hofft auf rasche Adaptierung: „Ein Gesetzestext ist bereits vorbereitet, müsste nur in die StVO eingegliedert werden.“ Bedenken betreffend Datenschutz wurden bereits bei einer eigenen, strengen Überprüfung ausgeräumt - so ist etwa fix, dass die Daten nur für einen kurzen Zeitraum gespeichert und geprüft werden können.