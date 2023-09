Bergsteiger mit Polizeihubschrauber gerettet

Gegen zwölf Uhr waren die beiden in die Klettertour „Alter Weg“ am Gosaukamm eingestiegen. Der 36-Jährige aus Bockenheim an der Weinstraße stieg alle sechs Seillängen vor und sicherte seine 37-jährige Freundin aus Offenbach an der Queich (beides Rheinland-Pfalz) nach. Als sie um etwa 16 Uhr das Ende des Klettersteigs erreichten, trennten sie laut Routenbeschreibung nur knappe zehn Minuten vom Gipfelsieg.