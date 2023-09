Marko: „Lando Norris würde sehr gut zu uns passen“

Denn Marko sagte am Montag ganz offen „Perez ist nicht konstant, er ist nicht immer fokussiert.“ Aber der Steirer weiß auch, „dass Perez einen Vertrag bis 2024 und Lando Norris einen Vertrag bis 2025 hat. Leider so lange“, so Marko weiter. „Weil er ein Kandidat von uns wäre. Wir waren ja damals schon mit Torro Ross mit ihm handelseinig, bis sein Manager draufgekommen ist, dass beim Vertrag mit McLaren eine Option drinnen ist. Also von der Jugend und vom Speed her würde er sehr gut zu uns passen. Sergio ist dagegen schon über 30 und bekommt das vierte Kind. Der hat also schon auch andere Interessen, also muss man da schon schauen, was danach passiert.“ Laufen da etwa gar schon Gespräche?