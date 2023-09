Diese Feuerwehr ist seit Generationen erfolgreich

Den Grundstein dafür hatte die erste Wettkampfgruppe, damals unter der Leitung des verstorbenen Landesfeuerwehrkommandanten Adolf Oberlercher, gelegt. „1973 holte das Team bei den internationalen Feuerwehrwettkämpfen in Tschechien unser erstes Gold. Der Empfang zu Hause war gewaltig und brachte das Feuer in uns zum Lodern.“ Vier Jahre später, im Jahr 1977, gab es für die Männer nochmals Bronze in Italien, bevor die aktuelle Wettkampfgruppe übernahm, die 1997 Gold in Dänemark holte, 2001 Gold in Finnland, 2017 Gold in Villach und 2022 Silber in Slowenien. Petschar: „Und auch unsere Nachfolger stehen bereits fest; sie holten sich heuer den Cupsieg.“