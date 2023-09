Mit „Tor des Jahres“ zum sechsten Sieg in Folge

Keine acht Minuten waren am Samstag in Maxglan gespielt, als allen Zuschauern vor Staunen der Mund offen blieb. Lukas Alterdinger hatte per Traumvolley von außerhalb des Sechzehners ins kurze Kreuzeck zum 1:0 für Austria Salzburg gegen Kufstein getroffen. „Ein Welt-Tor“, war auch Trainer Christian Schaider sichtlich beeindruckt und fügte mit einem Grinsen an: „Er hat zuletzt immer wieder Möglichkeiten gehabt, den Ball dann aber oft quergelegt. Wir haben ihm gesagt, dass er sich trauen soll. Dass er den Ball dann so nimmt, ist überragend. Ich glaube, das war das Tor des Jahres!“