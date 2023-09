Biker wurde mit Maschine über Auto geschleudert

Arzt kam zufällig vorbei

Im Zuge des Abbiegevorgangs fuhr der Motorradlenker in die rechte hintere Seite des Pkw, wodurch es in weiterer Folge sowohl den Motorradlenker als auch das Motorrad über den Pkw schleuderte und diese in der Wiese zum Liegen kamen. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen zufällig am Unfallsort vorbeikommenden Arzt, sowie der Versorgung durch Rettungssanitäter und der Notärztin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH nach Rohrbach verbracht.